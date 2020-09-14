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Spor

Düsseldorf Kenan Karaman için 5 milyon euro istiyor

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Başakşehir'in talip olduğu Kenan Karaman'ı bırakmak istemiyor. Kenan için 5 milyon euro isteyen Alman ekibi indirime yanaşmıyor.

DHA14 Eylül 2020 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:20
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2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan ancak Ağustos ayıyla birlikte bu ödemenin süresi dolan Karaman için Düsseldorf, 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi kalan, Ocak ayında da istediği kulüple ön protokol imzalayabilecek olan Karaman, 9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek. Kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, Ocak ayında Süper Lig'den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz transfer olacak.

BAŞAKŞEHİR KENAN KARAMAN'I İSTİYOR

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak.

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