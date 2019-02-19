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Düşüş son bulacak

Trabzonspor’un hocası, “Sezonun ikinci devresine iyi başlayamadık. Oyunun bazı bölümlerinde kırılmalar yaşıyoruz. Her ne olursa olsun dik durup mücadele edeceğiz. Avrupa’ya gitmeyi hedefliyoruz” dedi.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını ancak kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Alanyaspor’la sahalarında oynadıkları son karşılaşmada düşünmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarına dikkat çeken Bordo-Mavililer’in hocası, “Böyle bir sonucu hiç beklemiyorduk. Bu yüzden çok üzüldük” ifadelerini kullandı. T Karaman şöyle konuştu: “Şartlar ne olursa olsun, takımınız Trabzonspor ise ona göre duruş ve mücadele gösterirseniz. Maalesef ligin 2. yarısında bir düşüş yaşıyoruz. Biz bu oyuncularla bir yere geldik, yorgunlukları var ama biz mazeret üretmeksizin devam etmek mecburiyetindeyiz. Asla vazgeçmemeliyiz. Ne olursa olsun, dik durmamız gerekiyor. Bu düşüş mutlaka son bulacak. Avrupa kupalarını hedefliyoruz."

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