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Spor

Duygu dolu anlar! Hatayspor, Christian Atsu ve Taner Savut'u andı

Hatayspor, depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, Taner Savut ve diğer kayıpları andı.

AA6 Şubat 2024 Salı 20:18 - Güncelleme:
Duygu dolu anlar! Hatayspor, Christian Atsu ve Taner Savut'u andı
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Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve diğer kayıpları andı.

Afette, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'i de kaybeden bordo-beyazlı takım, Atsu'nun evinin olduğu yıkılan Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, teknik direktör Volkan Demirel, yöneticiler ve oyuncular, alana karanfil bıraktı.

Toksöz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulmayı başaran antrenör Osman Ateş de ailesiyle felaketi yaşadığı yere tekrar dönmenin çok zor olduğunu anlattı.

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