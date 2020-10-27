İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,157
  • EURO
    9,64
  • ALTIN
    498.557
  • BIST100
    1144.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Düzcespor'un 16 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi
Spor

Düzcespor'un 16 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Düzcespor'da Başkan Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA27 Ekim 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:39
ABONE OL

Yapılan testlerin ardından sonucu pozitif çıkan futbolcuların tedavisine hemen başlanırken Düzcespor Kulübü oynanacak Bayrampaşaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye başvuru yaptı.

Misli.com 3. Lig takımlarından Düzcespor’da rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinin sonuncusunda Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Çıkan test sonuçlarının ardından tesislerde bulunan futbolcu ve teknik heyet karantina altına alındı. Başkan Gökhan Kapoğlu ise evinde karantinaya alındı.

Testleri pozitif çıkan futbolcuların tedavilerine başlanırken, filyasyon ekipleri tesiste çalışmaları sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.