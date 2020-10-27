Düzcespor'un 16 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

IHA 27 Ekim 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:39

Yapılan testlerin ardından sonucu pozitif çıkan futbolcuların tedavisine hemen başlanırken Düzcespor Kulübü oynanacak Bayrampaşaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye başvuru yaptı.

Misli.com 3. Lig takımlarından Düzcespor’da rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinin sonuncusunda Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Çıkan test sonuçlarının ardından tesislerde bulunan futbolcu ve teknik heyet karantina altına alındı. Başkan Gökhan Kapoğlu ise evinde karantinaya alındı.

Testleri pozitif çıkan futbolcuların tedavilerine başlanırken, filyasyon ekipleri tesiste çalışmaları sürdürüyor.