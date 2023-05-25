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Spor

Dwight Howard, kariyerini NBA'de bitirmek istiyor

Tayvan'da forma giyen eski NBA yıldızı Dwight Howard, kariyerini NBA'de bitirmek istediğini açıkladı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Dwight Howard, kariyerini NBA'de bitirmek istiyor
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Tayvan'da forma giyen eski NBA yıldızı Dwight Howard, kariyerini hâlâ NBA'de bitirmeyi umduğunu söyledi.

Howard, Tayvan'ın T1 Ligi'nde büyük bir yıldız olarak hayatını dolu dolu yaşıyor olsa da, NBA'e geri dönme fırsatını asla es geçmeyeceğini açıkladı.

The Athletic'ten Shams Charania ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Howard, kariyerini NBA'de bir şampiyonluk kazanarak tamamlama arzusunu şu şekilde dile getirdi:

"NBA'de oynamak için geri dönmeyi çok isterim. Ayrıca uluslararası basketbol oynamaktan da çok keyif alıyorum. Benzersiz bir deneyim. NBA'de olmaktan biraz farklı ve benim de bunu tecrübe etme şansım oldu. Lakin kariyerimi bir NBA takımında tamamlamayı ve orada da şampiyonluğa ulaşmayı gerçekten isterim.

Uzun süredir basketbol oynuyorum ve bu iş sayede seyahat etme ve NBA'de oynama fırsatım olduğu için minnettarım. Hayat bana güzel diyebilirim."

37 yaşındaki Howard, ligde 18 sezon forma giymiş ve toplam 1.242 maçta 15.7 sayı, 11.8 masa ve 1.8 blok ortalamaları kaydetmişti.

En son NBA'de Los Angeles Lakers forması giymiş olan Howard, 6.2 sayı ve 5.9 ribaund istatistikleri tutturmuştu.

  • basketbol
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