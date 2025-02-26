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Spor

Dwight Howard: NBA'in en iyi 10 smaççısından biriyim

NBA'in eski All-Star pivotlarından Dwight Howard, lig tarihinin en iyi smaççıları arasında yer aldığını söyledi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
Dwight Howard: NBA'in en iyi 10 smaççısından biriyim
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NBA'in eski All-Star pivotlarından Dwight Howard, lig tarihinin en iyi smaççıları arasında kendisine de yer verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Howard, Paul George'un Podcast P programında FOX Sports'un en iyi smaççılar listesini değerlendirdi:

"Vince Carter kesinlikle o listede olmalı, Dominique Wilkins de. Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Darryl Dawkins, Shawn Kemp... Ve ben. İlk 10'dayım."

Howard, kendisinin ve Shaq'in liste dışında kalmasını eleştirerek, "Shaq herkesi üstüne smaçlayarak oynuyordu, potaları kırıyordu. Eğer en iyi smaççılardan bahsediyorsanız, bu adamları da eklemelisiniz," diye konuştu.

2008 NBA Smaç Yarışması'nı kazanan Howard, maç içi smaçlar ile yarışma smaçları arasındaki farkı da vurguladı.

"Eğer smaç yarışmalarından bahsediyorsak, bu tamamen farklı bir konu. Ama maç içinde sürekli smaç basan oyuncular hakkında konuşuyorsak, o listede yer almamız gerekiyor."

Üç kez Yılın Savunma Oyuncusu seçilen Howard, Stromile Swift ve Amar'e Stoudemire gibi isimlerin de göz ardı edildiğini belirtti.

NBA kariyerinde 18 sezon geçiren Howard, özellikle Orlando Magic formasıyla ligdeki en dominant uzunlardan biri olarak dikkat çekti.

  • Dwight Howard
  • SMAÇ

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