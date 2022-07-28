Dwight McNeil, Everton'da

Everton, orta saha oyuncusu Dwight McNeil'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, McNeil'in bonservisi konusunda Burnley ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınına göre Everton, Dwight McNeil'in bonservisi için Burnley'ye 20 milyon sterlin ödedi.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen McNeil, Burnley formasıyla 147 karşılaşmada 7 gole imza attı.

DWİGHT MCNEİL KİMDİR?



Futbola 2014'de İngiliz ekiplerinden Manchester United'ın alt yapısında başlayan Dwight McNeil, Burnley'e transfer oldu ve bu yaz transfer dönemine kadar Ada ekibinin formasını giydi.