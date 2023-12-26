Dwight Yorke: ManU'nun Galatasaray'ı rahat geçmesi gerekiyordu

Manchester United'ın efsane isimlerinden Dwight Yorke, Premier Lig ve İngiliz temsilcisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yorke, Aston Villa'nın Premier Lig'deki performansını, "Peri masalı" olarak değerlendirdi ve, "Manchester City ve Liverpool gibi zirvedeki takımların istikrarsızlığı Aston Villa'ya dışarıdan bir şampiyonluk şansı veriyor. Bu onlar için eşsiz bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Aston Villa'nın sergilediği performansın Manchester United tarafından da gösterilmesi gerektiğini söyleyen Yorke, "Erik ten Hag'dan da bunu bekliyorduk. Çok iyi bir başlangıç yaptı, iki finale çıktı ve birini kazandı. Şampiyonlar Ligi futbolunu geri getirdi. Artık kulübü ileriye götürecek bir adamınız var diye düşünürken, o tam tersini yaptı. Para harcadı ve oyuncular getirdi. Ancak Avrupa'dan elenmek onlar için yıkıcı olmalı. Galatasaray ve Kopenhag'ın bulunduğu gruba baktığınızda, Manchester United'ın rahat geçmesi gereken takımlardı" sözlerini sarf etti.

AVRUPA'DAN ELENDİ

Manchester United; Bayern Münih, Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

Manchester United, temsilcimiz Galatasaray ile Devler Ligi'nde oynadığı maçlarda bir beraberlik ve yenilgi yaşadı. İngiliz ekibi, sahası Old Trafford'da Galatasaray'a 3-2 kaybetti, İstanbul'da ise 3-3 berabere kaldı.

PREMIER LİG'DEKİ DURUMU

Avrupa'nın yanı sıra Premier Lig'de de iyi bir sezon geçirmeyen Manchester United, 18 maç sonunda topladığı 28 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.