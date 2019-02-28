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Dwyane Wade, Warriors'u son saniyede yıktı

NBA'de Miami Heat, Dwyane Wade'in son saniye üçlüğüyle deplasmanda Golden State Warriors'u 126-125 mağlup etti.

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NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, American Airlines Arena'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u Dwyane Wade'in son saniye üçlüğüyle 126-125 mağlup etti.
 
Miami ligdeki 27. galibiyetini elde ederken, Warriors ise 18. mağlubiyeti aldı. Miami'de Goran Dragic 27 sayı, 3 ribaund ve Dwyane 25 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı. Warriors'ta ise Klay Thompson 36 sayı, 2 ribaund ve Kevin Durant 29 sayı, 5 sayı ile oynadı.
 
Ersanlı Bucks deplasmanda kazandı
 
Milwaukee Bucks, Gelden 1 Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 141-140'lık skorla mağlup ederek, 47. galibiyetini elde etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Sacremanto ise 30. mağlubiyetini aldı. Milwaukee'de forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 14 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı. Bucks'ta ayrıca Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaundluk performans göstererek triple-double yaptı. Kings'te ise Buddy Hield'in 32, Bogdan Bogdanovic'in de 28 sayısı galibiyete yetmedi.
 
Lakers evinde galip
 
Los Angeles Lakers, Staples Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-119 yendi ve 29. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 10 asist, Brandon Ingram 23 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan Pelicans'ta ise Julius Randle 35 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
 
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:
 
Charlotte Hornets: 113 - Houston Rockets: 118
 
Atlanta Hawks: 131 - Minnesota Timberwolves: 123
 
Brooklyn Nets: 116 - Washington Wizards: 125
 
Miami Heat: 126 - Golden State Warriors: 125
 
Boston Celtics: 92 - Portland Trail Blazers: 97
 
Memphis Grizzlies: 107 - Chicago Bulls: 109
 
San Antonio Spurs: 105 - Detroit Pistons: 93
 
Dallas Mavericks: 110 - Indiana Pacers: 101
 
Utah Jazz: 111 - Los Angeles Clippers: 105
 
Sacramento Kings: 140 - Milwaukee Bucks: 141 
 
Los Angeles Lakers: 125 - New Orleans Pelicans: 119  

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