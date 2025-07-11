Dybala'da belirsizlik sürüyor: Roma yeni sözleşme için temkinli

Roma'nın yıldız ismi Paulo Dybala, geleceği hakkında belirsizlik yaşamaya devam ediyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcunun kontratının uzatılması gündemde olsa da, son üç aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması, kulüp yönetimini temkinli olmaya itti.

Yeni teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Dybala ve Matias Soule gibi Arjantinli yıldızlara güvenmeye devam ederken, San Lorenzo'dan Agustin Giay gibi genç isimleri de kadroya katmak istiyor. Öte yandan Tammy Abraham, Renato Marin ve Matt Hummels'in ayrılığı nedeniyle, takımda yeni bir yapılanma süreci başladı.

Dybala'nın menajeriyle, Roma Sportif Direktörü Frederic Massara arasında önümüzdeki günlerde bir sözleşme görüşmesi yapılması bekleniyor. Bu arada Dybala, tatil sonrası antrenmanlara katılarak tamamen formuna odaklanmış durumda.

Arjantinli yıldız, yaptığı bir açıklamada Boca Juniors'a olan ilgisini açıkça dile getirdi. Yakın arkadaşı Leandro Paredes'in Boca'ya transferi sonrası, "Geri dönme fikri aklımda ama olur mu bilemiyorum" sözleriyle dikkat çekti. Çocukluk anılarını paylaşan Dybala, babasıyla Boca maçlarına dair duygusal bağlarını anlatırken, taraftarların sıcak mesajlarına da teşekkür etti.