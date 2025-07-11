İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2025 Cuma / 16 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1736
  • EURO
    47,0307
  • ALTIN
    4307.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dybala'da belirsizlik sürüyor: Roma yeni sözleşme için temkinli
Spor

Dybala'da belirsizlik sürüyor: Roma yeni sözleşme için temkinli

Roma'da sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Paulo Dybala'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sakatlıktan yeni dönen Arjantinli yıldız, sezon öncesi antrenmanlara başladı. Boca Juniors'a olan ilgisini saklamayan Dybala'nın sözleşme yenilemesi fiziksel durumuna bağlı.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Dybala'da belirsizlik sürüyor: Roma yeni sözleşme için temkinli
ABONE OL

Roma'nın yıldız ismi Paulo Dybala, geleceği hakkında belirsizlik yaşamaya devam ediyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcunun kontratının uzatılması gündemde olsa da, son üç aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması, kulüp yönetimini temkinli olmaya itti.

Yeni teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Dybala ve Matias Soule gibi Arjantinli yıldızlara güvenmeye devam ederken, San Lorenzo'dan Agustin Giay gibi genç isimleri de kadroya katmak istiyor. Öte yandan Tammy Abraham, Renato Marin ve Matt Hummels'in ayrılığı nedeniyle, takımda yeni bir yapılanma süreci başladı.

Dybala'nın menajeriyle, Roma Sportif Direktörü Frederic Massara arasında önümüzdeki günlerde bir sözleşme görüşmesi yapılması bekleniyor. Bu arada Dybala, tatil sonrası antrenmanlara katılarak tamamen formuna odaklanmış durumda.

Arjantinli yıldız, yaptığı bir açıklamada Boca Juniors'a olan ilgisini açıkça dile getirdi. Yakın arkadaşı Leandro Paredes'in Boca'ya transferi sonrası, "Geri dönme fikri aklımda ama olur mu bilemiyorum" sözleriyle dikkat çekti. Çocukluk anılarını paylaşan Dybala, babasıyla Boca maçlarına dair duygusal bağlarını anlatırken, taraftarların sıcak mesajlarına da teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.