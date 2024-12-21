Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala için Fenerbahçe de devreye girdi. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip, bu transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma ile anlaştığı fakat Dybala'yı henüz ikna edemediği vurgulandı. Arjantinli oyuncu, Juventus ve Napoli'nin de radarındaydı. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de dinlemek isteyen 31 yaşındaki yetenek, son olarak Sarı-Lacivertliler'in listesine girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, hücumcu için mücadele edecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ!..

Galatasaray'ın oyuncuya 2 yıllık kontrat ve sezonluk 10 milyon euro garanti maaş önerdiği bildirildi. Roma'da 8 milyon euro kazanan Dybala'nın menajeri, Trabzonspor derbisini izledikten sonra teklifleri değerlendirme aşamasına geçti. Roma'nın ise bonservis beklentisi net değil. İtalyan ekibinin 5 milyon euroluk bir bedel istediği iddia edilirken, bazı kaynaklar ise Roma'nın herhangi bir ücret olmadan ikna edildiğini yazdı. Sarı-Kırmızılılar'la ilgili yapılan bu haberlerde transferin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Dybala transferine girdiği iddiası da gündem oldu.

FİRMİNO İÇİN ONAY ALINACAK

Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Jose Mourinho'ya 3 oyuncu önerdi. Anderson Talisca transferinde sona gelen Sarı-Lacivertliler, Roberto Firmino ve Paulo Dybala için Mourinho'dan görüş alacak. Sonrasında bu iki oyuncu için de harekete geçilecek. Haberde, Teknik Direktör Mourinho'nun Roma'da Dybala'yı çalıştırdığı belirtilerek "Portekizli teknik direktör Roma'dan ayrılırken Paulo Dybala ile görüşmesini hatırlayın. Arjantinli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mourinho'ya 'Bir gün mutlaka buluşacağız' mesajını vermişti" ifadeleri kullanıldı.