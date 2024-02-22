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Spor

Dybala'dan Ronaldo ve Messi yorumu!

Roma'nın yıldız futbolcusu Paulo Dybala, Juventus'tan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve Arjantin Milli Takımı'ndaki kaptanı Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2024 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Dybala'dan Ronaldo ve Messi yorumu!
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Arjantinli yıldız Paulo Dybala, vatandaşı Lionel Messi ve bir dönem Juventus'ta birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Dybala yaptığı açıklamada, "Ronaldo bana spora bağlılığı, kazanmaya odaklanmamı öğretti. Ancak Lionel Messi ile birlikte oynamak çocukluk hayalimdi." dedi.

Messi ile ilgili sözlerine devam eden Arjantinli, "Messi, onu sahada görebilecek kadar şanslı olan bizler için sürekli bir ilham kaynağı oluyor. Dünya Kupası şampiyonluğunu onunla paylaşmak unutamayacağım bir olaydı." şeklinde konuştu.

Dybala, "Ronaldo bir şampiyon. Onunla birlikte oynamak benim için harikaydı. Suudi Arabistan'da da iyi iş çıkarmasına şaşırmadım. Messi, Ronaldo ve Higuain benim en sevdiğim takım arkadaşlarımdı." sözlerini sarf etti.

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