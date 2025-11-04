İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,09
  • EURO
    48,4417
  • ALTIN
    5405.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dylan Harper için sakatlık açıklaması
Spor

Dylan Harper için sakatlık açıklaması

NBA ekibi San Antonio Spurs, genç oyuncu Dylan Harper'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ4 Kasım 2025 Salı 13:42 - Güncelleme:
Dylan Harper için sakatlık açıklaması
ABONE OL

San Antonio Spurs, genç oyuncu Dylan Harper'ın sol baldırında kas zorlanması tespit edildiğini ve oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Harper, Pazar günü Phoenix Suns maçında Nick Richards'ın şutunu bloklamaya çalışırken sakatlanmıştı. Maç sonrası koltuk değnekleriyle ve yürüyüş botu içinde görüntülendi.

Takım arkadaşı Victor Wembanyama, sakatlık sonrası Harper'a destek verdi:

"Onun için en iyisini umuyorum. Gerçekten harika işler başardı. Ne kadar iyi oynadığına inanmak bile zor. Ama sakatlıklar oyunun bir parçası. Bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Neyse ki yakında bazı oyuncularımız geri dönecek."

  • Dylan Harper
  • sakatlık

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.