İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2994
  • EURO
    29,9477
  • ALTIN
    1806.69
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dzeko Avrupa'da ses getirmeye devam ediyor: Taraftarların idolü oldu
Spor

Dzeko Avrupa'da ses getirmeye devam ediyor: Taraftarların idolü oldu

Fenerbahçe'nin Bosnalı futbolcusu Edin Dzeko Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Yıldız golcü için İtalyan basını 'Daha birkaç aydır Türkiye'de olmasına rağmen devamlılığı ve karizmasıyla Fenerbahçeli taraftarların kalbine girerek idol olmayı başardı.' yorumunda bulundu.

31 Ekim 2023 Salı 19:37 - Güncelleme:
Dzeko Avrupa'da ses getirmeye devam ediyor: Taraftarların idolü oldu
ABONE OL

Sezona 19/19 ile giren Fenerbahçe'de takımın vazgeçilmezleri arasında olan ve gösterdiği performansla adeta taraftarları kendisine aşık eden Edin Dzeko, İtalya'da gündem oldu.

Son olarak İtalya'nın en büyük gazetelerinden olan Calciomercato'da, Bosna Hersekli yıldız oyuncu için bir yazı paylaşıldı. İşte o yazının detayları:

"EN İYİLERLE YARIŞIYOR"

Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.

Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor.

"FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI"

Bosna milli takımının forvet oyuncusu, son lig maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı. Sarı-lacivertlilerin 9 numarasının attığı 3 golle birlikte, takımın Mauro Icardi'nin formasını giydiği Galatasaray'ın önünde ligde tek başına zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu.

37 yaşındaki Edin Dzeko hâlâ kararlı ve 10 yıl sonra (kulübün son Türkiye şampiyonluğu olan 2014) Fenerbahçe'ye şampiyonluğu geri getirme hedefiyle oynuyor.

"TARAFTARLARIN İDOLÜ OLDU"

Türkiye'ye gelişinin üzerinden birkaç ay geçti ve süreklilik ve karizma sayesinde Fenerbahçe taraftarlarının kalbine girerek idol haline gelmesi yalnızca birkaç maç sürdü. Edin Dzeko önemli kariyerini bitireceği takımı da bulmuş oldu.

Kariyeri boyunca Dzeko, Manchester City, Roma ve Inter gibi büyük takım formalar nı giydi ve bu da Bosna Hersekliyi, Türkiye gibi önemli ve parlak sahnelerde kazanmaya alışmış olgun bir oyuncu haline getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.