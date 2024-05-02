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Spor

Dzeko mu, Batshuayi mi? İsmail Kartal kararını verdi

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal forvet olarak ilk 11'e hangi ismi yazacağı merak konusu oldu. Deneyimli çalıştırıcı, rakibinin oyun anlayışını göz önüne alarak kararını verdi.

Fanatik2 Mayıs 2024 Perşembe 15:25 - Güncelleme:
Dzeko mu, Batshuayi mi? İsmail Kartal kararını verdi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacak. Zorlu müsabaka öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, son haftaların en çok konuşulan konularından birisi olan forvet hattında hangi yıldızını görevlendireceğine karar verdi.

Sarı-Lacivertliler'de Konya maçı öncesi en çok merak edilen konu, forvetten kimin 11'de görev yapacağı. İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında sürpriz şekilde Edin Dzeko'yu yedek bırakıp Michy Batshuayi'ye forma vermiş ve Belçikalı oyuncu golünü atmıştı.

DZEKO, 11'E YAKIN!

Bu nedenle Batshuayi'nin 11'de devam ihtimali yüksek görünüyordu. Ancak Kartal'ın, kapanması muhtemel Konya savunması karşısında Edin Dzeko'yu 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

İDMANLAR ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Boşnak yıldızın, geride bekleyen rakipler karşısında hem geriye gelip oyun kurulumuna destek vermesi hem de hava toplarındaki üstünlüğü onu daha etkili kılıyor. Şu anda ibre 38 yaşındaki forvetten yana olsa da hafta boyunca taktik çalışmalarda her iki oyuncunun sergileyeceği performans da İsmail Kartal'ın kararında önemli rol oynayacak.

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