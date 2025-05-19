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Spor

Dzeko ve Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet

Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, San Marino ve Slovenya ile oynancak maçlar için Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
Dzeko ve Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet
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Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde San Marino ve hazırlık karşılaşmasında Slovenya ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Barbarez'in açıkladığı 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.

Bosna Hersek, 7 Haziran'da H grubunda mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde San Marino'yu konuk edecek ve 10 Haziran'da da hazırlık maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaşacak.

Barbarez'in belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Martin Zlomislic (Rijeka), Nikola Vasilj (St. Pauli), Osman Hadzikic (Velez)

Defans: Dzenis Burnic (Karlsruher), Arjan Malic (Sturm Graz), Amar Dedic (Olympique Marsilya), Nihad Mujakic (Partizan), Nail Omerovic (Osijek), Nikola Katic (Plymouth Argyle), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Adrian Leon Barisic (Basel 1893), Stjepan Radeljic (Rijeka)

Orta saha: Armin Gigovic (Holstein Kiel), Ivan Sunjic (Pafos), Denis Huseinbasic (FC Köln), Dario Saric (Cesena), Enver Kulasin (Borac), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Ivan Basic (Orenburg)

Forvet: Edin Dzeko (Fenerbahçe), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Luka Kulenovic (Heracles).

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