Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı iki golle Fenerbahçe'ye çeyrek final kapısını açan Michy Batshuayi, tam bir yedek güç olarak alkış topluyor.

Edin Dzeko'nun gelişi ile kulübede kalan Belçikalı golcü, görev verildiği an klasını konuşturmayı bildi. Süper Lig'de 17 karşılaşmada sadece 375 dakika süre alırken 6 gol-1 asiste imza attı. 11 başladığı 2 Türkiye Kupası maçına 6 gol sığdırdı. Avrupa'da oynanan ve 640 dakika görev aldığı 10 maça 5 gol-2 asistle damgasını vurdu. Toplamda 1195 dakikada 17 gole ulaştı. Yani 70.3 dakikada bir gol buldu.

BİR GOL DAHA ATARSA YAKALAYACAK

Batshuayi'yi yedek bırakan Dzeko ise Fenerbahçe ile 2 bin 183 dakika sahada kalırken 20 gole imza atarken 109 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın as forveti Mauro Icardi 2 bin 481 dakikaya 18 gol sığdırdı. 137.8 dakikada bir fileleri bulan Arjantinli yıldız ile Batshuayi'nin arasında sadece 1 gol fark kaldı. Ligde son 5 maçta suskun kalan Dzeko, Süper Lig'de 16 golle krallık koltuğunda oturuyor. Onu Pendik'ten Thiam (14) ve İcardi (13) takip ediyor. Batshuayi'nin ise ligde 6 golü var.

EURO 2024 AŞKINA

Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösterme hedefindeki Batshuayi, Dzeko'nun yedeği olarak kalmamak için ayrılmak istemişti. Ancak 3 milyon Euro'luk yıllık ücreti bulamadığı için kaldı. Yedek performansıyla da kendini gösterdi.