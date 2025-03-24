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Spor

Dzeko'nun burnu kırılmıştı! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun kalan maçlarda özel maske ile oynaması bekleniyor. Romanya - Bosna Hersek maçında burnu kırılan tecrübeli futbolcu için ameliyata gerek görülmedi.

TRT SPOR24 Mart 2025 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Dzeko'nun burnu kırılmıştı! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Fenerbahçeli Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımının Romanya ile oynadığı maçta büyük bir şanssızlık yaşadı.

Burnu kırılan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda ameliyatlık bir durum olmadığı belirlendi.

MASKE İLE OYNAYACAK

TRT Spor'un haberine göre Edin Dzeko, sezonun kalan bölümünde maske ile oynayacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynadığı maçta da eli kırılan Dzeko, o günden itibaren maçlara özel bir sargıyla çıkıyor.

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dzeko, "Ya hep, ya hiç" notunu paylaştı.

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarda 43 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 19 kez gol sevinci yaşadı.

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