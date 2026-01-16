Dzeko'ya Ligue 1 yolu göründü

Ara transfer döneminde santrfor arayışlarını sürdüren Paris FC, rotasını dünyaca ünlü bir isme çevirdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris temsilcisi, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile temas kurdu.

Daha önce Inter, Roma, Manchester City ve Wolfsburg gibi kulüplerde forma giyen Dzeko, geçen sezon ise Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 53 maçta 21 gol kaydederek dikkat çekmişti.

TECRÜBE VURGUSU

Yaşı Olivier Giroud ile aynı olan Džeko'nun olası transferinin, Paris FC adına büyük bir tecrübe ve liderlik katkısı anlamına geleceği ifade ediliyor. Yönetimin, hücum hattında fark yaratabilecek deneyimli bir isimle kadroyu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fiorentina ile 18 maça çıkan Dzeko, 2 gol kaydetti.