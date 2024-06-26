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Spor

E Grubu dört dörtlük! Belçika fırsat tepti, Romanya lider çıktı

EURO 2024'te heyecan E Grubu'nda devam etti. Belçika-Ukrayna maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Slokvaya ile Romanya 1-1 berabere kaldı. İşte son puan durumu...

26 Haziran 2024 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
E Grubu dört dörtlük! Belçika fırsat tepti, Romanya lider çıktı
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EURO 2024 E Grubu oynanan iki maçla sona erdi.

Slovakya ile Romanya arasında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Slovakya, 24. dakikada Ondrej Duda'nın attığı golle öne geçti. Romanya, bu gole 37. dakikada Razvan Marin'in penaltısıyla cevap verdi.

Belçika ile Ukrayna arasındaki mücadele ise golsüz sona erdi.

HERKES 4 PUANDA BİTİRDİ, SIRALAMAYI AVERAJ BELİRLEDİ

Tüm takımlar grubu 4 puanla kapattı ve sıralamayı atılan gol sayısı ve averaj belirledi.

Romanya, 4 puan ve 1 averajla lider oldu. Belçika, 4 puan ve 1 averajla grup ikincisi oldu, sadece 1 golle liderliği kaçırdı. Slovakya, 0 averajla 3. oldu. Ukrayna ise eksi 2 averajla grubu sonuncu tamamladı.

BELÇİKA, FRANSA İLE EŞLEŞTİ

Bu sonucun ardından son 16 turunda Belçika ile Fransa eşleşti.

Lider Romanya, C veya D Grubu'nu 3. sırada bitiren takımla eşleşecek.

Grubu 3. sırada bitiren Slovakya ise grup aşamasındaki tüm maçların bitmesinin ardından İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

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