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Spor

e-Milli Takım, Dünya Kupası'nda

FIFA eNations Cup Avrupa Play-Off Yarı Finali'nde Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup eden e-Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
e-Milli Takım, Dünya Kupası'nda
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FIFA eNations Cup Avrupa Play-Off Yarı Finali'nde Norveç'i iki maç sonunda 3-2 mağlup eden e-Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Turkcell'in ana sponsoru olduğu e-Milli Takımı, 5 aydır mücadele ettiği FIFA eNations Cup 2023 Avrupa Eleme Gruplarını zaferle tamamladı. Avrupa'nın 54 ülkesinin mücadele ettiği ve 11 takımının Dünya Kupası'na hak kazandığı müsabakalarda e-Milli Takımı, İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Milliler, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası, FIFA tarafından Temmuz ayında off-line olarak gerçekleştirilecek.

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