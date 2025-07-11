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Spor

Eberechi Eze, Arsenal ile anlaştı! 4+1 yıllık sözleşme

Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze, Premier Lig devlerinden Arsenal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Londra ekibi, 27 yaşındaki yıldız için bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Eberechi Eze, Arsenal ile anlaştı! 4+1 yıllık sözleşme
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Premier Lig'in dikkat çeken yıldızlarından Eberechi Eze, kariyerine Arsenal'de devam etmeye hazırlanıyor. İçeriden bilgiler veren gazeteci Nicolo Schira, 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun Arsenal ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve kontrata 1 yıl opsiyon eklendiğini duyurdu.

Arsenal, Eze'nin bonservis bedeli için Crystal Palace ile pazarlıklara devam ediyor. Palace, Eze'yi 2020 yılında QPR'dan 16 milyon avro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Eze, hem gol hem asist katkısıyla Premier Lig'in en üretken orta sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

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