İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eberechi Eze, Tottenham için kararını verdi
Spor

Eberechi Eze, Tottenham için kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

Haber Merkezi16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
Eberechi Eze, Tottenham için kararını verdi
ABONE OL

Premier Lig'de transfer gündemi hareketlenirken, Tottenham gözünü Crystal Palace'ın yıldızına çevirdi.

Crystal Palace'ın önemli isimlerinden Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz futbolcu bu hafta içinde Palace yönetimine Tottenham projesine "evet" dediğini aktardı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Eze'nin bu ay içerisinde Spurs'e katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK

Henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı, ancak 26 yaşındaki oyuncunun transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.