25 Temmuz 2021 Pazar 15:32 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:32

Ebrar Karakurt kimdir? sorusu, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol Takımının sergilediği başarı sonrası merak edildi. Filenin Sultanları, Türkiye'nin de katıldığı voleybol maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 ile geçerek olimpiyatlara damgasını vurdu. Maçta Ebrar Karakurt, oyunculardan öne çıkan isim oldu. Peki Ebrar Karakurt nereli, kaç yaşında? İşte başarılı sporcu hakkında merak edilenler...

2020 Tokyo Olimpiyatlarında Eda Erdem'in kaptanlığında Filenin Sultanları, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları son şampiyon Çin'i 3-0 mağlup ederken maçta çok başarılı bir performans sergileyen Ebrar Karakurt bir adım öne çıktı.

Çocuk yaşlarda voleybola başlayan Ebrar Karakurt, başarılı performansıyla Milli Takım'da alt yaş kategorilerinde dünya şampiyonlukları ile Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri oldu. İşte Ebrar Karakurt'un biyografisi...

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Karakurt, baba tarafından aslen Balıkesirlidir.

İlköğretim ve lise eğitimini Doğa Koleji'nde tamamladı.

Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı da elde etti.

Ebrar Karakurt, 2020 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymeye başladı.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

1.94 cm boyundan olan Karakurt, 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükseldi. Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ile Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt geçen sezon başında transfer olduğu İtalya'nın Novara takımında forma giymektedir.