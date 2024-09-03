İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9892
  • EURO
    37,5793
  • ALTIN
    2723.45
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ebru Acer, Paris'te madalyayı garantiledi
Spor

Ebru Acer, Paris'te madalyayı garantiledi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, Fransız rakibi El Ferney'i çeyrek finalde 3-1 mağlup etti ve madalya kazanmayı garantiledi.

AA3 Eylül 2024 Salı 21:23 - Güncelleme:
Ebru Acer, Paris'te madalyayı garantiledi
ABONE OL

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ebru, S11 sınıfında yarı finalde Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan ev sahibi Fransa'dan El Ferney'le karşılaştı.

Rakibini 11-6, 11-13, 11-7, 11-5 sonuçlarla 3-1 yenen 22 yaşındaki milli sporcu, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Ebru Acer'in yarı final ve kalması durumunda final müsabakaları 5 Eylül Perşembe günü oynanacak.

  • Ebru Acer
  • Paris 2024
  • Paralimpik Oyunlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.