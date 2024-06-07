İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2857
  • EURO
    34,9753
  • ALTIN
    2407.83
  • BIST100
    10136
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile nikah tazeledi
Spor

Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile nikah tazeledi

Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetiştirdiği ve 2022-2023 sezonunda A takıma yükselttiği genç liberosu Aybüke Özel'le sözleşme yeniledi.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 16:09 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile nikah tazeledi
ABONE OL

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, iç transferde Aybüke Özel ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç liberomuz Aybüke'yle iki sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız" denildi.

Aybüke Özel kimdir?

2002 yılında Ankara'da doğan Aybüke Özel, 162 boyunda ve libero mevkiinde görev yapıyor. Büyükçekmece Voleybol Akademisi'nden Eczacıbaşı altyapısına yetişen Özel, Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor takımlarında görev aldı ve 2022 - 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te görev alıyor.

Kulüp Başarıları

2020 - 2021 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği

2022 - 2023 Türkiye Ligi ikinciliği

2023 - 2024 Türkiye Ligi ikinciliği

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

  • Aybüke Özel
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • sözleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.