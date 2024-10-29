Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ett.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Buse Özden (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Seher Aksoy, Defne Başyolcu)
Eczacıbaşı Dynavit: Nicoletti, Hande Baladın, Stevanovic, Jack, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Boskovic, Beyza Arıcı, Gray, Naz Akyol)
Setler: 27-29, 25-22, 23-25, 19-25
Süre: 128 dakika (36, 29, 33, 30)