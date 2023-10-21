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Spor

Eczacıbaşı, Aydın'da geriden gelip kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yendi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, Aydın'da geriden gelip kazandı!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Loda, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Tuğçe Akman, İlayda Uçak (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Fatma Şekerci)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli, Voronkova, Czyrnianska (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Boskovic, Gray, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Stevanovic)

Setler: 25-18, 25-23, 12-25, 18-25, 13-15

Süre: 136 dakika (27, 36, 23, 29, 21)

  • Vodafone Ligi
  • Eczacıbaşı Aydın
  • Maç sonucu

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