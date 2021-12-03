Eczacıbaşı, deplasmanda rahat kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Erkan Sarı, Engin Duman
KARAYOLLARI: Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Fatma Şekerci, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Hande Baladın, Merve Atlıer)
SETLER: 25-23, 19-25, 23-25, 20-25
SÜRE: 116 dakika (26, 26, 34, 30)