İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2604
  • EURO
    34,7958
  • ALTIN
    2405.7
  • BIST100
    10187.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit 3 isimle yeni sözleşme imzaladı
Spor

Eczacıbaşı Dynavit 3 isimle yeni sözleşme imzaladı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile yeni sözleşme imzaladı.

AA7 Mayıs 2024 Salı 15:58 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit 3 isimle yeni sözleşme imzaladı
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 kadro yapılanması doğrultusunda Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray'le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Sinead Jack-Kısal 2022-2023 sezonunda kadrosuna dahil olduğu Eczacıbaşı Dynavit ile 2 Türkiye Ligi ikinciliği, birer FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic ile Kanada Milli Takımı Kaptanı Alexa Gray de 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan turuncu-beyazlı ekipte yer almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.