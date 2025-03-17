İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6712
  • EURO
    40,0086
  • ALTIN
    3534.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit açıkladı! Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı
Spor

Eczacıbaşı Dynavit açıkladı! Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit, Başantrenör Ferhat Akbaş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akbaş, geçtiğimiz ay Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı ile anlaştığını duyurmuştu.

IHA17 Mart 2025 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit açıkladı! Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Turuncu-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ferhat Akbaş'a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Ferhat Akbaş
  • başantrenör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.