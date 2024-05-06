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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Anna Nicoletti'yi renklerine bağladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı 28 yaşındaki Anna Nicoletti'yi transfer ettiğini duyurdu.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Anna Nicoletti'yi renklerine bağladı
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Eczacıbaşı Dynavit'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Ligi'nde kendini ispat etmiş etkili bir sporcuyu aramıza kattığımız için çok mutluyuz. Büyük hedefleri olan kulüplerin seviyesinde voleybol oynadığı kanıtlanmış bir ismi kadromuzda gördüğümüz için heyecanlıyız. Önümüzdeki sezon katkısına oldukça ihtiyacımız olacak. Sporcumuza aramıza hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olduğu için onur duyduğunu belirten Nicoletti, "Bu büyük kulübün ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gerçekten onur duyuyorum. Güçlü oyuncularla oynayacağım yüksek seviyedeki voleybolun bir parçası olacağım için heyecanlıyım. Sezonun neler getireceğini görmek ve hedeflerimiz için savaşmak için sabırsızlanıyorum." görüşlerine yer verdi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Club Italia, Imoco Volley Conegliano, Saugella Team Monza, Imoco Volley Conegliano, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Lardini Filottrano, Aydın Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Nicoletti, Sultanlar Ligi'nde 2022-2023'ün normal sezonunu en skorer oyuncu olarak tamamladı.

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