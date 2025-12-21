İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Aydın'da galip

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA21 Aralık 2025 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Aydın'da galip
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Beliz Başkır, Bilge Paşa, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Tikhomirova, Seher Aksoy, Kobzar, İlarya Zararsız, Mijatovic, Nisan Barut)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Stysiak, Rettke (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Plummer, Maglio)

Setler: 12-25, 22-25, 20-25

Süre: 85 dakika

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • sultanlar ligi

Popüler Haberler
