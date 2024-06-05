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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı ile nikah tazeledi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, tecrübeli orta oyuncusu Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledi.

IHA5 Haziran 2024 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı ile nikah tazeledi
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Eczacıbaşı Dynavit, tecrübeli orta oyuncusu Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi. Son yedi sezondur turuncu beyazlı formayı giyen milli oyuncu, turuncu beyazlı formayı iki sezon daha giymeye devam edecek.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yedi sezondur birlikte çalıştığımız ve kulübümüzün başarılarında pay sahibi olan tecrübeli orta oyuncumuz Beyza Arıcı ile tekrardan sözleşme yeniledik. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.

İzmir'de 1995 yılında doğan deneyimli orta oyuncu Beyza Arıcı, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit'te oynuyor. Beyza, kulüp takımlarından; Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, V.Bank ve Çanakkale Belediyespor'da oynadı.

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