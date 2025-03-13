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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e aynı skorla yenilen Eczacıbaşı Dynavit, organizasyona veda etti.

İlk sete Eczacıbaşı Dynavit'in 4-0'lık seriyle başlamasının ardından İtalyan ekibi mola aldı. Karşılıklı sayılarla geçen bölümün ardından turuncu-beyazlılar, 17-16 geriye düşünce molaya gitti. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic ve Jack-Kısal ile etkili olsa da bu, seti kazanmak için yeterli olmadı. İlk seti 26-24 kazanan konuk ekip, 1-0 öne geçti.

İkinci set, karşılıklı sayılarla çekişmeli başladı. Eczacıbaşı Dynavit arayı açsa da Numia Vero Volley, bulduğu blok sayılarıyla arayı kapattı ve turuncu-beyazlı ekip mola aldı: 15-14. Eczacıbaşı Dynavit, mola dönüşü kıran kırana geçen sette etkili hücum etse de İtalyan temsilcisi Orro'nun servis turu ve Danesi'nin bloklarıyla seti 26-24 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu skorla birlikte Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

Numia Vero Volley, üçüncü seti 25-21, mücadeleyi de 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Benedikt Geukes (Almanya)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke, Plummer (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Naz Aydemir Akyol)

Numia Vero Volley: Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Cazaute, Smrek)

Setler: 24-26, 24-26, 21-25

Süre: 83 dakika (30, 28, 25)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Numia Vero Volley

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