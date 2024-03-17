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Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda galip

Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu PTT'yi 3-1 mağlup etti.

17 Mart 2024 Pazar 01:24 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda galip
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu.

PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar (Özlem Güven, Merve Tanyel, Levinska, Elif Su Yavuz)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Aybüke Tuna Özel, Gray, Yasemin Yıldırım)

Setler: 25-22, 20-25,13-25, 23-25

Süre: 111 dakika (31, 28, 25, 27)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Eczacıbaşı Dynavit

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