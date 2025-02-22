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Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda galip

Sultanlar Ligi'nin 22. hafta maçında deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u konuk olan Eczacıbaşı Dynavit rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda galip
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Hatice Özmen Yıldız

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Burcu Yönder (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Ndiaye, Deniz Zengin, Zeynep Sena Güleryüz, Eslem Yılmaz)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25

Süre: 93 dakika (29, 20, 21, 23)

  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • sultanlar ligi

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