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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Kuzeyboru
  • Sultanlar Ligi

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