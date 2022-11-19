Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Erkan Sarı, İlknur Çakar
PTT: Gizem Mısra Aşçı, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Heyrman (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın)
SETLER: 17-25, 19-25, 17-25
SÜRE: 67 dakika (21, 24, 22)