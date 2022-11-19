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Spor

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu PTT'yi 3-0 mağlup etti.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Erkan Sarı, İlknur Çakar

PTT: Gizem Mısra Aşçı, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Heyrman (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın)

SETLER: 17-25, 19-25, 17-25

SÜRE: 67 dakika (21, 24, 22)

  • eczacıbaşı dynavit
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