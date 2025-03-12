İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6114
  • EURO
    39,9387
  • ALTIN
    3428.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit dörtlü final için parkeye çıkıyor
Spor

Eczacıbaşı Dynavit dörtlü final için parkeye çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit yarın İtalyan ekibi Numia Vero Volley'i sahasında ağırlayacak.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit dörtlü final için parkeye çıkıyor
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Belçikalı Wim Cambre ve Almanyalı Benedikt Geukes hakem ikilisi yönetecek.

Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Numia Vero Volley'e 3-0 yenildi.

Mücadelede tur atlayan ekip, dörtlü finale kalacak ve yarı finalde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco ile Polonya temsilcisi Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  • Numia Vero Volley
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • CEV Şampiyonlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.