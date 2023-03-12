Eczacıbaşı Dynavit evinde PTT'yi yendi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında lider Eczacıbaşı Dynavit, sahasında PTT'yi 3-1 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 19'da 19 yaptı. PTT ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Fabris, Hande Baladın, Heyrman (Aybüke Özel, Simge Aköz, Boskovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kisal)

PTT: Gizem Mısra Aşçı, Derin Ezgi Taşdemir, Janset Cemre Erkul, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Büşra Güneş (Sema Nur Doluca, Derya Çayırgan, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)

SETLER: 22-25, 25-11, 25-8, 25-21

SÜRE: 87 dakika (30, 17, 17, 23)