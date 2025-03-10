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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Liray Akpınar, Michelle, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Buket Gülübay, Janset Erkul, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)

Setler: 25-13, 25-27, 25-15, 25-19

Süre: 109 dakika (23, 35, 24, 27)

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