Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Nillüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Voronkova, Gray, Stevanovic (Simge Aköz, Aybüke Özel)
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Ece Eke, Deniz Uyanık, Kunzler, Sena Nur İbişoğlu)
Setler: 25-17, 25-14, 28-26
Süre: 76 dakika (20, 23, 33)