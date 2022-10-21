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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

AA21 Ekim 2022 Cuma 19:28 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Yasin İlhan, Ayşim Koşar

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Şebnem Simge Aköz, Aybüke Özel, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Jack)

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Alara Altundağ, Pınar Atasever, Burcu Yönder, Ceren Baysal)

SETLER: 25-22, 25-15, 25-23

SÜRE: 87 dakika (28, 29, 30)

  • eczacıbaşı dynavit
  • AXA Sigorta Kupa Voley
  • Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

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