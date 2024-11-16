Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.
Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Turucu-beyazlı takım bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Ankara temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.
Salon: Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar:
Eczacıbaşı Dynavit: Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Hande Baladın)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ndiaye, Fulden Ural, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Eslem Yılmaz, Yaasmeen)
Setler: 25-19, 25-19, 25-18
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)