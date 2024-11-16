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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

16 Kasım 2024 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermedi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksinde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Turucu-beyazlı takım bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Ankara temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar:

Eczacıbaşı Dynavit: Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Hande Baladın)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ndiaye, Fulden Ural, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Eslem Yılmaz, Yaasmeen)

Setler: 25-19, 25-19, 25-18

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

  • VodafoneSultanlarLigi
  • EczacibasiDynavit
  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop

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