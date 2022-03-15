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Spor

Eczacıbaşı Dynavit evinde zorlanmadı

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında evinde Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yendi.

15 Mart 2022 Salı 23:11 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 23:11
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Kupada şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası, 22 Mart Salı günü Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin)

ALLİANZ MTV STUTTGART: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Nowicka, Berger, Todorova, Jasper)

SETLER: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17

SÜRE: 101 dakika (23, 26, 28, 24)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Allianz MTV Stuttgart
  • CEV Kupası

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