Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi geçip finale çıktı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan müsabakada turuncu-beyazlılar, parkeden 25-22, 25-17, 22-25 ve 33-31'lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak final final biletini aldı. Magdalena Stysiak 18 ve Yaprak Erkek 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'da Vakıfbank karşısında kupa için sahaya çıkacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Fenerbahçe Medicana: Eda, Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L), Hande, Arelya, Yaasmeen, Gülce (L), Korneluk
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Boden, Smrek, Maglio
Setler: 22-25, 17-25, 25-22, 31-33
Süre: 141 dakika (32, 28, 38, 43)