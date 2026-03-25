İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3536
  • EURO
    51,5894
  • ALTIN
    6373.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi geçip finale çıktı
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi geçip finale çıktı

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek Kupa Voley'de finale yükseldi.

IHA25 Mart 2026 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi geçip finale çıktı
ABONE OL

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan müsabakada turuncu-beyazlılar, parkeden 25-22, 25-17, 22-25 ve 33-31'lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak final final biletini aldı. Magdalena Stysiak 18 ve Yaprak Erkek 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'da Vakıfbank karşısında kupa için sahaya çıkacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Fenerbahçe Medicana: Eda, Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L), Hande, Arelya, Yaasmeen, Gülce (L), Korneluk

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Boden, Smrek, Maglio

Setler: 22-25, 17-25, 25-22, 31-33

Süre: 141 dakika (32, 28, 38, 43)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.