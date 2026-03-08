İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray deplasmanında kazandı
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray deplasmanında kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

AA8 Mart 2026 Pazar 00:19 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray deplasmanında kazandı
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Naz Akyol, Grobelna, Ayçin Akyol)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15

Süre: 146 dakika (33, 30, 33, 28, 22)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Galatasaray Daikin
  • Vodafone Sultanlar Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.