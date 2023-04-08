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Spor

Eczacıbaşı Dynavit galibiyet serisine devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Çukurova Belediye Adana Demirspor'u evinde konuk eden Eczacıbaşı Dynavit rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit galibiyet serisine devam ediyor
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Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde evinde Çukurova Belediye Adana Demirspor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-20, ve 25-21'lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 23 maça çıkardı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Saadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Elif, Fabris, Yaprak, Beyza, Saliha, Heyrman, Aybüke (L)

Çukurova BLD. Adana Demirspor: Lazovic, Ceren Nur, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin, Duygu, Pınar (L), Ceren, Merve, Dilara, Bosetti

Setler: 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)

Süre: 77 dakika (25,26,26)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Çukurova Belediye Adana Demirspor
  • Sultanlar Ligi

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