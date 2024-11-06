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Spor

Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı

CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında evinde Sırbistan ekibi Tent Obrenovac'ı konuk eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavi, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Marco Van Zenten (Hollanda)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Nicoletti)

Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Natasa Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic (Gocanin, Jaramazovic, Krickovic, Popovic, Nadja Cikuc)

Setler: 25-12, 25-11, 25-21

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Tent Obrenovac
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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